"É impossível que algum clube pague a transferência e o contrato de Messi"

Luis Figo, ex-jogador português do Real Madrid e do Barcelona, ​​deu o seu parecer sobre a situação atual de Leo Messi e disse que “este ano é impossível a qualquer clube poder pagar a cláusula e o contrato” do argentino.

Figo, que vestiu a camisa do Barcelona entre 1995 e 2000, falou sobre a situação atual da equipe do Barça depois de terminar em segundo lugar na LaLiga e após sua eliminação desastrosa da Liga dos Campeões pelas mãos do Bayern de Munique (2-8) com a posterior demissão do treinador Quique Setién.

“O Barcelona terá que decidir quem é o responsável. Este ano será impossível para qualquer clube desembolsar a cláusula de Messi. O mercado está muito parado e vejo muita dificuldade para qualquer equipe assumir o seu contrato. É quase impossível que aconteça algo relacionado ao que aconteceu há 20 anos comigo", disse Figo, aludindo à sua contratação pelo Real Madrid desde o Barcelona.

Sobre a final da Liga dos Campeões que será disputada em Lisboa pelo Paris Saint-Germain e pelo Bayern de Munique, Figo disse que "não sentiu nada de especial" por nenhuma das duas equipes.

"Os jogadores do PSG sabem que podem fazer história. Eles se viram fora das semifinais e a forma de vencer nas quartas de final traz muito mais união. Será uma verdadeira final da Liga dos Campeões pela qualidade das duas equipes e pelo talento individual que ambas têm, mas tudo pode acontecer em uma final", disse ele.