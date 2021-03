"É impossível que o Barça marque quatro gols em Paris"

Rivaldo viveu grandes noites com o Barcelona como a que a equipe espera viver nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões. Os 'culés' são muito complicados, mas quando a bola começa a rolar tudo pode acontecer.

O embaixador da 'Betfair' falou sobre as possibilidades do Barça, embora em tom bastante pessimista: "Não vejo que o Barcelona vá virar. Penso que é impossível para eles marcarem quatro gols em Paris".

"Obviamente os jogadores do Barcelona têm que tentar e talvez se terminar o primeiro tempo com 2 a 0... Eu não sei, de verdade... é muito difícil. Não sei se os próprios jogadores do Barcelona acreditam na virada", acrescentou.

O brasileiro acredita que nem mesmo Leo Messi consegue reverter o 4 a 1 no jogo de ida: “Não é o mesmo de cinco anos atrás. Os tempos mudam. Porém, Messi ainda é o Messi, mas está diferente, com uma equipe diferente e isso o faz sofrer. O Barcelona mudou muito. Eles vão poder fazer um grande jogo, tudo pode acontecer no futebol... mas a Champions League é diferente”.

"Se eu fosse Pochettino, diria ao dono do PSG que é melhor ficarmos como estamos antes de trazer Messi. Gosto do Messi, mas Mbappé está em casa", acrescentou.