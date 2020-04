"É incrível que me paguem tanto e aos médicos que salvam vidas nada"

Chicharito Hernández falou em entrevista ao canal de YouTube 'A puerta cerrada', sobre a atual situação que o mundo enfrenta, devido a pandemia do coronavírus.

O mexicano fez uma importante reflexão sobre os valores do mundo do futebol: "É incrível que me paguem tanto por fazer um esporte e as pessoas que procuram vencer algo que parou o mundo não recebem praticamente nada, financeiramente falando", disse o atacante do LA Galaxy.

"Espero que tudo volte ao normal e que a nossa realidade melhore. Tomara que todas as pessoas que estão nos níveis mais altos da economia possam aprender com isto e que haja menos desigualdade em todos os sentidos", completou.