E já aconteceu o primeiro gol da Champions 2020-21

Conheça o autor do primeiro gol da Champions 2020-21. Capturas/Youtube/Futbolconkarma

Ainda não acabou nem as oitavas de final da Champions League 2019-20, a próxima edição já começou a rolar. O jogador Bastien Héry, com isso, entrou para a história como o autor do primeiro gol da Liga dos Campeões 2020-21.