"É legal que seu pai foi jogador, mas sempre vão te comparar a ele"

Em entrevista ao 'Goal', Justin Kluivert falou da atualidade esportiva, o passado de seu pai e como viveu seus primeiros anos como profissional. Filho de Patrick, com a cabeça bem adaptada agora em RB Leipzig.

Ele foi perguntado sobre as suas memórias do Barça quando o seu pai ali jogava: "Lembro-me muito bem que sempre nos permitiam entrar no vestiário nos jogos em casa depois do apito final. Eu e os meus irmãos e também filhos de outros jogadores. Claro, foi ótimo para nós conhecer esses grandes jogadores de futebol. Eles tinham uma espécie de bar na cabana com muitos drinks diferentes. Parece que ele sempre roubava minhas bebidas, pelo menos foi o que me disseram".

Obviamente, ele também falou de Patrick Kluivert, mas também falou da atualidade: "Minha geração cresceu com Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Definitivamente eles são como modelos a seguir. Eram os melhores até então e continuam sendo até hoje".

“É lindo que seu pai seja jogador, mas significa que sempre o vão comparar a ele. Quando um jogador famoso tem um filho, eles observam de perto como ele se desenvolve. As pessoas se perguntam: será que o filho também será jogador? E em caso afirmativo, ele será capaz de seguir os passos de seu pai?".

Porém, em casa ele nunca teve essa responsabilidade extra: "Meus pais nunca me pressionaram ou tiveram expectativas sobre mim. Claro, houve pessoas que tentaram traçar algum tipo de paralelismo com meu pai no futebol desde cedo. Eu nunca deixei isso me afetar, eu só usei isso como um incentivo para melhorar".