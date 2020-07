"É mais fácil culpar os árbitros do que os jogadores do Real Madrid"

Balboa, em uma reunião na 'Rádio Marca', deu seu ponto de vista particular sobre a controversa vitória do Real Madrid em San Mamés. Ele alertou que, em sua opinião, os dois pisões deveriam ter sido punidos com uma penalidade, mas também que o Real não ganhou por conta dos árbitros.

Isso foi explicado pelo ex-jogador de futebol guineense. "É muito mais fácil responsabilizar os árbitros do que os jogadores sobre a virada do Real Madrid", disse ele, para iniciar seu discurso.

"Estamos falando de um time muito seguro na defesa, talvez não esteja jogando muito bem, mas, ao contrário do Barça, não sofre gols. O de favorecer ou não acontece em todas as edições da LaLiga. Parece-me uma desculpa para o Barcelona cobrir seus problemas internos", disse ele mais tarde.

Ele insistiu que os merengues não foram favorecidos. "Eu acho que foi pênalti, da mesma forma que acho que todos aqueles que vaiaram o Real Madrid após o confinamento também estão certos", disse ele.

Ele também falou da importância que tem Sergio Ramos, com quem dividiu vestiário no Real Madrid. "Não dá pra ter um Real Madrid sem Sergio Ramos. Há 12, dividi vestiário com ele e já havia esse profissinalismo", disse.

"Ele tem 34 anos e está em plena forma. Os pênaltis são para ele, os goleiros tremem e não podemos esquecer o golaço de falta", acrescentou Balboa para finalizar.