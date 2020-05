"É o gênio do mal, ele é o culpado"

Louis Van Gaal e José Mourinho compartilharam alguns anos no Barcelona em uma relação com altos e baixoa. Quando o luso substituiu o holandês no Manchester United, muitos consideraram isso uma traição ao seu antigo chefe.

Mas Van Gaal não guarda mágoas do português: “Eu culpo Ed Woodward, meu CEO no Manchester United, mais do que Mourinho. Na minha visão Woodward foi o gênio do mal”, disse ao podcast Een-tweetje.

O treinador aproveitou o momento para contar uma curiosa história sobre sua quase ida ao Tottenham.

“Daniel Levy veio a minha casa e saiu no porta-malas, pois um jornalista local estava do lado de fora. Mas ele demorou muito tempo e deu tempo ao Manchester United de fazer uma oferta”, revelou o treinador.