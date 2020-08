E o melhor do mundo? Neymar e Lewandowski ficam devendo em 'tira-teima' na final da Champions

Nesse domingo (23), o Bayern de Munique venceu o PSG na final da Liga dos Campeões e conquistou seu sexto título continental. Porém, para além da qualidade do jogo, que já era esperada, imaginava-se ver tanto Neymar quanto Lewandowski brilhando, mas não foi o que aconteceu. Os dois artilheiros tiveram jogos apagados e levaram relativamente pouco perigo ao gol adversário, em partida que bateu o recorde de uma transmissão ao vivo pela internet.

Tanto Lewandowski, quanto Neymar estiveram bem marcados durante toda a partida. A falta de espaço dada pelos zagueiros e meias defensivos dificultaram o brilho dos dois atacantes. O polonês tocou apenas 30 vezes na bola, tentou 16 passes e acertou 10. Já Neymar tocou 57 vezes, tentou 22 passes e acertou 13. Ambos finalizaram no alvo apenas uma vez e foram parados pelos goleiros adversários.

Lewandowski termina a Champions League como campeão pela primeira vez do torneio e artilheiro da competição. O atacante polonês balançou as redes 15 vezes durante a competição, seguido por Haaland, que marcou 11 e o companheiro de time Serge Gnabry, que anotou nove tentos em sua conta. Neymar encerra sua participação nessa edição da Liga dos Campeões com apenas três gols marcados.

Com o prêmio da Bola de Ouro suspenso para o ano de 2020, o prêmio The Best, da Fifa, ainda está em vigor e elegerá o melhor jogador do mundo no ano que parou o mundo devido à pandemia do novo coronavírus.

Especialmente após as eliminações de Cristiano Ronaldo com a Juventus e Lionel Messi com o Barcelona, os olhos do mundo se voltaram para Neymar e Lewandowski como prováveis candidatos a disputar o prêmio de melhor jogador do mundo em 2020. É sabido que títulos têm um peso enorme na avaliação final do resultado desse tipo de premiação e isso pode pesar a balança para o lado de Lewandowski.

Olhando para a temporada como um todo, Neymar atuou menos devido às lesões, mas ainda assim rivaliza com uma boa média de participação em gols. Somando todas as competições, Lewandowski participou de 47 jogos, marcou 55 gols e deu 10 assistências para gol. Já o brasileiro atuou em 27 partidas, marcou 19 gols e deu 12 passes para gol.