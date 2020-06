E os vestiários? O Liverpool se trocou em um estacionamento!

O derby de Merseyside terminou em zero a zero. Não foi um jogo vistoso, mas conseguiu reunir um total de cinco milhões e meio de espectadores, causando um público recorde no Reino Unido.

Outras imagens curiosas do encontro ocorreram antes da bola rolar. O Liverpool teve que se trocar no estacionamento do Goodison Park porque os vestiários estão fechados.

O Everton montou uma estrutura provisória para todas as suas equipes visitantes, com a intenção de minimizar os riscos de infecções por COVID-19.

Além disso, o túnel do vestiário é muito pequeno, de modo que os jogadores entraram no campo por um portão dedicado ao trânsito de fãs.

Leicester, Southampton, Aston Villa e Bournemouth são as equipes que ainda precisarão passar por este vestiário improvisado.