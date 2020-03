E se a Juventus não puder manter Cristiano Ronaldo?

Nestes tempos de crise, a continuidade de qualquer jogador em seu clube atual não pode ser tomada com certeza por critérios econômicos puros. No Barcelona, ​​parece que estão trabalhando para ajudar o clube, e foi assim que Leo Messi anunciou nesta segunda-feira a significativa redução salarial que os jogadores da primeira equipe aceitarão para garantir a viabilidade do clube e com o objetivo de ajudar os outros funcionários do clube.

Cristiano Ronaldo também aceitou uma redução salarial que pode não ser suficiente à luz do que foi publicado pela 'Il Messaggero'. A mídia garante que exista um plano de viabilidade para garantir a continuidade do CR7 e o primeiro passo é essa redução salarial até junho. Mas nem tudo vai acabar aí.

Embora o português tenha melhorado os patrocínios da 'Vecchia Signora' e contribuído comercialmente para compensar em grande parte o desembolso que a Juventus fez para contratá-lo algumas temporadas atrás, pode não ser suficiente.

Vale lembrar que, no acordo assinado pela Juventus com seus jogadores, fala-se em uma redução em março, abril, maio e junho, mas também em um pagamento correspondente a esta temporada que a equipe 'bianconero' desembolsará na próxima, contando assim, no exercício de 2020-21.

'Il Messaggero' insiste que as três opções futuras para o CR7 passam por uma transferência, algo muito improvável, uma estadia até 2022 sem renovação ou renovação por mais um ano em troca de uma redução no salário anual.

Engenharia econômica, em suma, para manter um dos melhores jogadores da história, que nesta campanha confirmou que ele ainda tem muito futebol nas chuteiras.