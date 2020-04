E se Cavani não se mudar de Paris?

Apesar de muitos afastarem Edinson Cavani do PSG, a verdade é que o jogador poderia continuar. Isso pelo menos afirma a imprensa francesa.

'L'Équipe' afirma que Edison Cavani ainda aguarda uma oferta do clube parisiense. Se ele chegar, ele ouvirá atentamente.

Porque, embora no mercado de inverno ele estivesse a um passo do Atlético, Cavani está feliz no PSG. Ele sente o apoio dos torcedores e sabe que Thomas Tuchel, o treinador, tem total confiança nele.

É claro que Edinson Cavani também ouvirá as propostas que chegam a ele de todos os cantos do mundo. Boca, Newcastle ou, novamente, Atlético, estão desenhados no horizonte uruguaio.

Resta ver o que acontece com Cavani. O PSG, no momento, não fez uma oferta de renovação ao atacante, apesar de os torcedores estarem pressionando para que o 'Matador' continue no Parc des Princes.