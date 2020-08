E se Coutinho voltou para ficar?

O Barcelona não esconde que Philippe Coutinho será colocado no mercado após a sua transferência para o Bayern de Munique, onde mais uma vez teve um desempenho irregular.

No entanto, a realidade diz que ele ainda precisa mudar de opinião em relação ao brasileiro. Segundo o 'Mundo Deportivo', as poucas chances que a equipe do Barça tem de conseguir pelo menos 80 milhões de euros pelo jogador o fariam mudar de ideia.

Só com essa quantia o grupo 'culé' conseguiria se pagar numa operação que se revelou um fiasco total. Havia-se falado em um possível empréstimo para continuar amortizando o jogador, mas por enquanto está descartada.

Os últimos rumores falam de um retorno ao Barcelona para ficar e marcar presença no futuro projeto da equipe.

O Barcelona apostou nele em janeiro de 2018, mas apesar de deixar uma boa imagem no segundo tempo, não conseguiu repetir as boas atuações em uma campanha desastrosa de 2018-19.

No Bayern não esteve tão mal, embora não seja tão bom que a equipa bávara comece a contratá-lo para a astronómica opção de compra estabelecida com o clube catalão. O Barça espera agora que Ronald Koeman, que terá de fazer uma grande limpeza no clube, o observe e decida se contará com ele ou não.

Aos 28, Coutinho retorna a um clube onde disputou 76 partidas, marcou 20 gols e fez onze assistências. Ele jogou 36 jogos pelo Bayern, com um saldo de onze gols e nove assistências, incluindo os dois gols e o passe para gol dado no infeliz 2-8 para o clube que detém seus direitos.