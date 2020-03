Nova Champions no meio do ano? UEFA estuda possibilidade

A FIFA organizará o novo Mundial de Clubes de 17 de junho a 4 de julho de 2021. Um torneio com as 24 melhores equipes do mundo, incluindo oito europeus e com importantes prêmios para as entidades.

Acontece que a UEFA não está muito satisfeita e iniciou uma guerra para ver quem domina o verão. Assim foi divulgado pelo 'Daily Mail' nesta semana.

O meio britânico afirma que a UEFA estaria estudando criar uma nova Champions League que seja celebrada já no verão do próximo ano, 2021, para concorrer com o novo Mundial da FIFA.

A intenção da organização européia é fazer uma expansão da International Champions Cup, que atualmente não tem mais que o título do torneio de pré-temporada, e transformá-lo em um campeonato de maior escala.

Os clubes entrariam no torneio por suas posições nos campeonatos nacionais, não por convite, e a UEFA poderia entrar em um acordo para ser realizado por oito anos em países como os Estados Unidos ou em parte da Ásia.