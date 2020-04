Guardado (33) não se mostrou muito satisfeito com a redução salarial do Betis. Em uma conversa com a 'Fox Sports', o mexicano parecia bem chateado.

"É sempre mais fácil tirar dinheiro aos jogadores e não entrar em conflito com uma marca ou ser afetado pela falta de venda de ingressos. Vou ficar por aqui, é um assunto delicado e não quero que as pessoas fiquem contra mim", começou.

"Para os jogadores, esta é uma situação muito complexa, pois somos trabalhadores, mas também ativos do clube. Isto é uma chamada de atenção para o mundo do futebol. O modelo de negócio tem de ser repensado, mesmo que ninguém pudesse prever uma situação destas. Os clubes têm de mudar a forma como gastam o dinheiro. Talvez agora o futebol volte à Terra, pois antes estava numa bolha que não correspondia à realidade", concluiu.