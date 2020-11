O lateral norte-americado do Barcelona, Sergiño Dest, definiu essa terça-feira como "um dia perfeito" depois de marcar o seu primeiro gol com a camisa azulgrana na vitória por 4 a 0 sobre o Dinamo de Kiev na Champions League.

"É um dia perfeito, estou muito feliz por marcar o meu primeiro gol, a equipe jogou muito bem e eu acredito que fizemos um grande trabalho", considerou Dest, que se convertou no primeiro jogador do Estados Unidos a marcar um gol com a camisa do Barcelona em uma partida oficial.

Sobre a capacidade ofensiva mostrada nessa partida, Dest disse que o jogo precisava ser dessa maneira "e assim foi feito, em busca do gol".

"É uma vitória importante para nós, que estamos em uma boa posição na Champions", concluiu o lateral azulgrana.