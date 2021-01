"É um orgulho ter chegado a 750 partidas com o Barça"

Uma das peças-chave do Barcelona é, sem dúvida, Leo Messi. Tudo passa pelas chuteiras do argentino. Por isso, ele é um dos fixos do XI 'culé'.

Messi não faltou ao encontro no último jogo do campeonato espanhol. Ele jogou contra o Huesca e não foi apenas uma partida a mais. O argentino comemorou seu 750º jogo com o Barça, o 500º confronto na LaLiga. Nada mal.

"É um orgulho ter alcançado este número de jogos com a camisa do Barça", disse Messi ao 'Sport'. Pela frente, ele ainda tem desafios.

Apenas Xavi bate Messi em jogos da LaLiga agora. O agora treinador do Al Sadd jogou 505 partidas em sua carreira como jogador do Barça no torneio.

Se Messi for titular nas próximas partidas, o camisa '10' ultrapassaria Xavi em menos de um mês. Esse será o próximo desafio para o 'killer'.