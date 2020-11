"É um sonho, acho que fiz um bom jogo"

As lesões no 'Can Barça' abriram as portas para Mingueza, que entrou com gás total para aproveitar a oportunidade. Contra o Dínamo foi titular na zaga e cumpriu o que Koeman lhe pediu.

Ao passar pelos microfones do 'BarçaTV', o jovem da categoria de base admitiu que está nas nuvens: “Depois de tantos anos de trabalho e esforço, e tanto sofrimento, é um sonho estrear e ainda mais na Champions League e com a melhor equipe do mundo. É uma grande alegria. Acho que fiz um bom jogo".

“Fiquei pensando a semana toda se ia jogar ou não e quando descobri fiquei muito feliz, com muita vontade. Me lembrei de toda minha família, amigos, companheiros, que sempre estiveram lá e sabem o que sofri e o trabalho que venho realizando. Espero que seja o começo de algo muito grande", acrescentou.

Por fim, Mingueza analisou a partida. “Erramos muito pouco. A equipe tem estado muito bem, principalmente na segunda metade. No primeiro tempo estivemos atentos, quando perdemos a bola recuperamos rapidamente. Jogamos um futebol muito bom com e sem bola”, concluiu.