As palavras de Manuel Neuer após a vitória do Bayern. DUGOUT

Confira quais foram as palavras de Manuel Neuer após a vitória do Bayern de Munique por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões de 2019/20. O goleiro foi o responsável por erguer a "orelhuda" no Estádio da Luz, em Lisboa.