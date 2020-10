Bruno Fernandes, capitão do Manchester United contra o PSG

Na véspera da estreia pela Champions League, Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, passou pela sala de imprensa e surpreendeu a todos ao anunciar que Bruno Fernandes será o capitão contra o Paris Saint-Germain.

Depois de vencer o Newcastle por 4 a 1, o time inglês terá que encarar o finalista da última Liga dos Campeões, em duelo marcado para esta terça-feira no Parque dos Príncipes.

Os 'diabos vermelhos' viajaram para Paris sem Cavani. O atacante uruguaio ficou na Inglaterra para seguir tentando recuperar a forma física ideal o mais rápido possível antes de estrear pelo United.

Solskjaer, já em solo francês, falou sobre o que espera do jogo: "Somos uma equipe diferente e nosso adversário também. E esta é uma fase de grupos. Vai ser um grande desafio para os meus meninos".

Sem fazer suspense, o treinador surpreendeu a todos ao anunciar que Bruno Fernandes, que estava ao lado dele na sala de imprensa, vai usar a braçadeira de capitão devido à ausência de Maguire.

"Espero que Harry esteja pronto para o fim de semana, mas não tenho certeza. O capitão está sentado ao meu lado agora mesmo. Bruno será capitão do time amanhã (terça-feira)", disse o norueguês.

Solskjaer explicou a decisão: "Teve um impacto positivo na equipe. Todas as estatísticas o mostram e as suas exibições têm recebido muitos elogios".

Confira no vídeo acima a fala do técnico e a reação do jogador português, que considerou a braçadeira "uma grande conquista". Seu desempenho inclusive já faz gigantes espanhóis observarem sua situação com atenção especial.