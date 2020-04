"É uma honra ser escolhido como melhor treinador da história do Flamengo"

Em uma enquete promovida pelo site 'GloboEsporte.com', Jorge Jesus foi eleito pela torcida do Flamengo como o melhor treinador da história do clube, desbancando com 63,44% dos votos, nomes como Cláudio Coutinho, Carlinhos, Paulo César Carpegiani e Flávio Costa.

O treinador, que está em Portugal, utilizou as redes sociais para agradecer a confiança das enorme torcida do Flamengo no seu trabalho a frente da equipe.

"É uma honra ser escolhido pela Nação Rubro-negra como melhor treinador da história do Flamengo. Tenho consciência de que o clube em sua história contou com profissionais do mais alto nível nesta função, o que torna o resultado da eleição - promovida pelo site @globoesportecom - mais significativo para mim. Além dos torcedores, que conquistaram um lugar especial em meu coração, quero agradecer aos jogadores, pelo comprometimento e dedicação, companheiros de comissão técnica e à diretoria, pela confiança em nosso trabalho nos últimos nove meses", escreveu o treinador no seu Instagram.

Desde que chegou ao Flamengo, Jorge Jesus levantou cinco taças (Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e a Taça Guanabara).