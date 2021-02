O Palmeiras saiu na frente com gol de Emerson Santos contra o Botafogo, mas Rafael Navarro aproveitou erro de Lucas Lima para empatar.

Foi o último jogo dos atuais campeões da Libertadores antes da viagem ao Catar, para a disputa do Mundial de Clubes. Confira no vídeo acima as palavras do técnico Abel Ferreira sobre a expectativa para o torneio internacional.