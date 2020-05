"É uma surpresa que Inzaghi seja técnico, nunca falava de futebol"

Atual presidente do Estudiantes, Verón foi um dos líderes do último título nacional da Lazio, em 2000. O argentino tem voz de autoridade no clube, e falou do papel de Simone Inzaghi no comando da equipe.

"É uma grande surpresa. Na minha época, era muito jovem e nunca falava de futebol. Talvez mulheres ou outras coisas, mas não futebol", confessou Verón ao 'La Repubblica' sobre seu ex-companheiro de equipe.

Verón relembrou sobre como viveu o título de 2000: "Néstor Sensino e eu ficamos no rádio, nas Olimpíadas, para acompanhar os últimos minutos de Perugia-Juventus. Uma situação surreal, pessoas ao redor com lágrimas nos olhos e nervosas. Nunca imaginei ganhar um campeonato esperando uma hora pelos adversários".

"Estou surpreso que ainda não tenham feito um filme sobre 14 de maio de 2000. Esse dia é um roteiro já escrito e emocionante. Talvez as imagens possam explicar quais palavras estão faltando", disse ele.