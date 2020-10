É vexame que chama? Liverpool perde de 7 a 2 para o Aston Villa

Ollie Watkins foi o grande maestro da goleada do Aston Villa para cima do Liverpool, marcando três gols no campeão. E isso que, nesse mesmo dia, o Manchester United havia tomado seis gols do Tottenham em jogo terminado em 1-6.

Tudo começou quando San Miguel, o goleiro que estava atuando por conta da lesão de Alisson, devolveu mal a bola e acabou sobrando para Jack Grealish jogar de bandeja para Watkins abrir o marcador. O jogador ainda fez seu doblete antes de Salah conseguir descontar. Porém, o jogo foi ao intervalo com um sonoro 4 a 1 no placar para o time visitante.

McGinn conseguiu um belo chute após um escanteio cobrado e a bola desviou em Van Dijk antes de entrar no gol.

E o Liverpool estava tão desligado que tomou mais um gol em um momento de pura desatenção: em jogada ensaiada, a falta foi cobrada no 2º pau e Watkins apareceu sozinho para empurrar no fundo de um gol livre.

Com o jogo já garantido, foi a vez de Ross Barkley, que estreou após chegar do Chelsea, fez seu gol com um pouco de sorte: ele experimentou da intermediária, a bola desviou em Robertson e entrou no gol rival.

Apesar de Salah ainda ter conseguido fazer o segundo gol, já era tarde. Ainda mais porque Grealish fez mais dois gols e mostrou que o que aconteceu na temporada passada, ficou na temporada passada.

Com essa expressiva vitória, o Aston Villa vai para a segunda colocação e o Liverpool ainda está em quinto lugar.