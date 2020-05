E volta a Bundesliga com muito para ser decidido

O plano de retorno, com partidas a portas fechadas e com rigorosas medidas preventivas, como testes frequentes dos jogadores, terá que mostrar a partir do fim de semana que funciona não só no papel, mas também na realidade.

Os responsáveis ​​pela Liga Alemã de Futebol (DFL) sabem que, embora o objetivo seja terminar a temporada, também deve se estar preparado para o pior.

BORUSSIA-SCHALKE 04, O PRATO PRINCIPAL DE SÁBADO

O derby da bacia do Ruhr, entre o Borussia Dortmund e o Schalke 04, é sem dúvida o destaque da tarde de sábado. O diretor esportivo do Borussia, Sebastian Kehl, chamou a partida de "o derby mais estranho da história".

O Borussia e o Schalke 04 dependem muito do público, geralmente eles crescem em seu próprio estádio e, embora jogar a portas fechadas seja um desafio, para eles a desvantagem pode ser mais perceptível.

O meio-campista do Borussia, Julian Brandt, disse que agora é uma questão de retornar às bases, de voltar a jogar como quando eles eram jovens e jogavam sem público ou com uma parte pequena e o que importava era a bola, companheiros de equipe e adversários.

O Borussia é o segundo, com quatro pontos a menos que o Bayern, e, faltando nove rodadas, ainda sonham com o título da Bundesliga, que seria o primeiro desde 2012.

Em princípio, o Borussia começa como favorito, embora ele tenha duas perdas importantes, ambas devido a lesões musculares, que são as de Emre Can e Axel Witsel que praticamente formam o coração do meio-campo. A estes se acrescenta o do capitão Marco Reus, que ainda não se recuperou.

No ataque, o Borussia aposta na potência de Erling Haaland e na visão de Jadon Sancho, que se tornou, entre assistências e gols, o jogador mais eficaz da Bundesliga.

O Schalke 04 é atualmente o sexto e está lutando para permanecer nas vagas que dão a qualificação para a Liga Europa.

O RB Leipzig, terceiro na disputa pelo título com cinco pontos a menos que o Bayern, também receberá o Freiburg na tarde de sábado.

UNIÃO BAYERN, JOGO DO FUNDO DE DOMINGO

O líder, Bayern de Munique, visitará o Union Berlin no domingo, na última partida do fim de semana, às 18:00 CET.

Quando a temporada foi interrompida, o Bayern havia se tornado intratável e a questão agora é até que ponto ele pode voltar aos trilhos, embora isso seja algo válido agora para todas as equipes.

Por outro lado, a pausa deu ao Bayern algo positivo: o retorno de seu goleador Robert Lewandowski, que estava de fora no momento da interrupção. Agora, já recuperado e em forma, ele deve sair como titular.

Embora o Union nesta temporada tenha se mostrado capaz de irritar os grandes nomes - ele derrotou o Borussia - o favoritismo do Bayern é claro.

Os bávaros têm duas baixas dos jogadores potencialmente titulares Philippe Coutinho e Corentin Tolisso.

MEDO DE LESÕES AUMENTANTES

As equipes voltaram ao treinamento em grupo nos últimos dez dias, depois de treinar em pequenos grupos e isso é algo que gera medo de aumento de lesões.

Embora seja esperado que o condicionamento físico seja bom - alguns jogadores afirmam que nunca correram tanto quanto durante a pandemia - há situações em um jogo de futebol que envolvem frenagem súbita, mudanças de direção e mudanças de ritmo que não são fáceis de simular.

As cinco mudanças, que foram propostas pela FIFA e que a Bundesliga parovou há pouco tempo, pode aliviar um pouco essa situação.

O tipo de partida que passará a ser vista é desconhecido. Essa é uma situação nova para todos os jogadores e as equipes mais adequadas provavelmente terão alguma vantagem.