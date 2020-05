E volta a vida no Vale do Ruhr: a história de Borussia e Schalke 04

O derby do Vale do Ruhr, entre o Borussia Dortmund e o Schalke 04, é um jogo que tem uma aura mística e representa uma região que sempre foi um dos epicentros do futebol alemão, e é por isso que é especial que a Bundesliga volte neste sábado com esse duelo.

Dortmund e Gelsenkirchen, a cidade onde fica a sede do Schalke, estão a apenas 30 quilômetros de distância.

A área de Ruhr é a região mais densamente povoada da Alemanha e também possui uma alta densidade de clubes de futebol. Portanto, em princípio, pode-se falar de muitos clássicos regionais, mas o Borussia Dortmund-Schalke 04 se tornou ao longo dos anos o grande derby por excelência.

Embora existam outras equipes na região que possam ser consideradas históricas - como Rot Weiss Essen, Duisburg ou Vfl Bochum -, atualmente apenas o Borussia Dortmund e o Schalke 04 estão na primeira categoria.

Os dois clubes surgiram em bairros da classe trabalhadora e isso marcou parte de sua história e também o caráter de grande parte do interesse dos torcedores nas duas equipes.

O duelo ganhou importância após a Segunda Guerra Mundial, quando o Borussia Dortmund começou a se tornar um rival no auge do Schalke 04, que antes da guerra havia vencido 14 dos 16 confrontos.

Os primeiros anos do pós-guerra são considerados o momento em que o mito do Vale do Ruhr foi criado e foram os anos em que o Borussia Dortmund quebrou a hegemonia do Schalke 04 na região.

Os dois clubes tiveram um papel fundamental na integração de imigrantes do Leste Europeu, que vieram para a região para trabalhar nas minas de carvão ou na indústria.

Se você olhar as estatísticas da história do derby, alguém que segue o futebol alemão atual pode se surpreender ao ver que, de um total de 179 partidas, o Schalke 04 venceu 71 e o Borussia Dortmund apenas 61, contra 47 empates.

Nos derbies disputados desde a fundação da Bundesliga, o Borussia Dortmund tem uma ligeira vantagem com 33 vitórias, contra 32 do Schalke 04 e 30 empates.

O Borussia Dortmund foi oito vezes o campeão alemão e todos esses títulos foram obtidos após a Segunda Guerra Mundial e cinco após a fundação da Bundesliga.

O Schalke 04 tem sete títulos de campeões alemães, mas o último foi em 1958, antes da fundação da Bundesliga, e todos os outros antes da Segunda Guerra Mundial.

Quanto aos títulos internacionais, com uma Liga dos Campeões em 1997 e uma Recopa em 1966, o Borussia Dortmund também está à frente do Schalke 04, que venceu a Copa da UEFA em 1997.