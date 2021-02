Ederson dá assistência para Gündogan chegar ao doblete

Após Rodrigo abrir o placar no primeiro tempo com pênalti que Ederson quis cobrar, o time de Pep Guardiola ampliou a vantagem sobre o Tottenham com dois gols de İlkay Gündogan.

O segundo gol foi marcado aos 49 minutos, quando Sterling carregou a bola atravessando a área, trocou passes com Foden e ativou o camisa 8, que recebeu no miolo da área, dominou e chutou rasteiro para o fundo da rede.

A vantagem tripla no placar chegou aos 65 minutos, com surpreendente assistência de Ederson. O goleiro brasileiro mandou um longo lançamento para a área adversária, onde Gündogan dominou, derrubou Davinson Sánchez com um drible desconcertante e mandou para dentro.

Artilheiro do time na Premier League, o alemão soma onze gols nesta edição da competição.