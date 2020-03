Ederson falha duas vezes no derby de Manchester e vai do céu ao inferno

Lesionado, Alisson não pôde entrar em campo pelo Liverpool contra o Bournemouth e também ficou fora da lista de convocados da seleção brasileira, divulgada na última sexta-feira (13), para o início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Desta forma, é normal imaginar que Ederson, do Manchester City, ocupe o posto de titular também na equipe de Tite.

Uma oportunidade rara, uma vez que Alisson é praticamente insubstituível. Mas Ederson foi do céu ao inferno no espaço de alguns dias. Isso porque duas falhas cruciais suas acabaram por sacramentar a derrota por 2 a 0 do City no clássico contra o Manchester United, válido pela 29ª rodada da Premier League. Os Citizens seguem na segunda posição, ainda que muito do longe do líder Liverpool. Já os Red Devils chegaram à quinta posição e o sonho de voltar a uma Champions League é cada vez mais realista.

A primeira falha de Ederson aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo, quando caiu atrasado no chute de Martial, com a bola passando por onde não se imaginaria. O brasileiro quase levou um baita frango ao não conseguir dominar uma bola com o pé – algo raro, uma vez que este é um de seus pontos fortes.

Já na reta final do segundo tempo, Ederson tentou repor a bola rapidamente e acabou entregando nos pés de Scott McTominay, que sacramentou o 2 a 0. Um dia raro na carreira do brasileiro, considerado um dos melhores do mundo em sua posição, mas definitivamente um dia para se esquecer do provável titular da seleção brasileira nos primeiros jogos das Eliminatórias.

Guardiola sai em defesa de Ederson

“Nós jogamos o nosso jogo, mas infelizmente sofremos o gol. Eles esperaram pelos nossos erros”, disse Guardiola para a BBC Sport.

“Ederson salvou uma ou duas (foram quatro defesas no total). Ele é um goleiro excepcional, eu não estou aqui para julgar meus jogadores por erros cometidos. Faz parte do jogo, ele vai se recuperar e ele é um goleiro excepcional.