Edilson foi apresentado como reforço do Goiás. O lateral-direito estava treinando sozinho no Rio Grande do Sul e acredita que precisa de um tempo para retomar a forma física ideal.

Confira no vídeo a entrevista do experiente jogador, que comentou sobre a passagem por Cruzeiro e falou em escrever novas coisas e fazer o melhor com a camisa do Goiás.