VÍDEO: Edilson pede união do grupo do Goiás para sair da lanterna

O Goiás visitou o Red Bull Bragantino no último sábado em jogo da 18ª rodada do Brasileirão que teve vitória do time local por 2 a 1.

Com isso, complica-se ainda mais a situação do Esmeraldino, que é o lanterna e soma onze pontos em 16 jogos. O penúltimo colocado é o Coritiba, que tem 16 pontos, mas disputou duas partidas a mais.

Após a derrota, o experiente lateral Edilson analisou a situação do Goiás no Campeonato Brasileiro de 2020 e projetou o confronto diante do Vasco na próxima rodada da competição. Confira seu depoimento no vídeo acima.