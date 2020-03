Edinson Cavani chega ao Uruguai em plena quarentena pelo COVID-19

O atacante uruguaio Edinson Cavani chegou ao Uruguai na quinta-feira, onde cumprirá a quarentena do coronavírus COVID-19, depois que seu clube, Paris Saint-Germain, suspendeu o treinamento devido à situação na França, como no resto do mundo.

Isso foi confirmado por vários meios de comunicação uruguaios, que publicaram uma fotografia do jogador de futebol no Aeroporto Internacional de Carrasco, nos arredores de Montevidéu, quando ele foi abordado pelas câmeras do 'Canal 4'. Como ele explicou aos jornalistas, sua ideia é chegar a Salto, seu local de origem e um dos primeiros departamentos afetados (províncias), para ajudar os mais necessitados.

No entanto, e conforme estabelecido pelo Poder Executivo como medida preventiva, Cavani deve entrar em quarentena obrigatória, que se aplica àqueles que chegam da China, Coréia do Sul, Japão, Cingapura, Irã, Itália, Espanha, França, Alemanha e Estados Unidos.

Cavani, que há quatro dias postou uma foto de sua filha olhando pela janela acompanhada do texto "Não por mim, por todos... #YoMeQuedoEnCasa", chegou em seu país um dia antes de as fronteiras serem fechadas para todos os voos vindos da Europa e dos Estados Unidos, medida que entrará em vigor a partir das 0 horas da sexta-feira (3,00 GMT), estabelecida pelo governo do Uruguai.

Como o atacante uruguaio, os brasileiros Neymar e Thiago Silva voltaram ao seu país pouco antes do início, na terça-feira, de duas semanas de confinamento na França para impedir o avanço do coronavírus, conforme confirmado pela EFE nesta quarta-feira pelo Paris Saint- Germain (PSG). Neste período, o clube parisiense suspendeu o treinamento e alguns de seus jogadores, como também o holandês Mitchel Bakker, optaram por voltar para casa, destacou o jornal esportivo 'L'Équipe'.

O PSG ainda não sabe quando poderá retomar sua atividade e pediu aos jogadores que sigam um programa de exercícios individual até novo aviso. O clube informou em 15 de março que as atividades esportivas de todas as suas equipes profissionais foram suspensas provisoriamente a partir do dia seguinte e por um período "indeterminado". Segundo os últimos números revelados pelo governo uruguaio, atualmente existem 79 casos de coronavírus no país sul-americano.