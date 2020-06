Edmundo fez com Romário uma das maiores duplas de ataque do futebol brasileiro. O atacante marcou época no esporte nacional e foi grande destaque no Vasco da Gama, time onde mais atuou.

No entanto, o 'animal' também atuou por times como Palmeiras, Santos, Flamengo, Corinthians, Figueirense, Napoli, Fiorentina e Fluminense. Relembramos como foi a despedida do jogador no São Januario.