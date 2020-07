Pelas quartas-de-final do Campeonato Paranaense, o Coritiba recebeu o Paraná no último dia 24 e conseguiu uma vitória para chegar a 3 a 1 no placar total (jogo de ida + volta).

No vídeo acima, você confere as palavras do técnico do Coxa sobre o jogo que contou com os gols de Patrick Vieira e Igor Maciel para o time da casa e um gol de Fabrício Dornellas para o Paraná.