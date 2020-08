Pela terceira rodada do Brasileirão, o Coritiba recebeu o Flamengo no último dia 15/08 e acabou perdendo por 1 a 0 com gol de Arrascaeta aos 28 minutos.

No vídeo acima, você confere um entrevista com Eduardo Barroca, técnico do Coxa, onde ele elogia a atuação de Neilton, o novo reforço para o ataque do clube.