No último dia 08/08, o Coritiba enfrentou o Internacional na primeira rodada do Brasileirão e acabou perdendo graças a um gol de Guerrero aos 73 minutos.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o técnico do Coxa analisando a partida, destacando que o clube foi melhor no primeiro tempo, mas não conseguiu manter o rendimento depois do intervalo.