VÍDEO: "temos que virar a chave o mais rápido possível"

Técnico do Coxa analisa derrota na final do Paranaense. DUGOUT

Após a derrota na final do Campeonato Paranaense, para o Athletico, treinador do Coritiba exaltou o bom desempenho do seu time nas duas partidas da decisão e afirmou que elenco não terá muito tempo para lamentar e já terá que mudar o foco para o Campeonato Brasileiro. Coritiba estreia contra o Internacional, no próximo sábado.