O Internacional é líder isolado do Brasileirão, está nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores. E grande parte destes resultados se deve a Eduardo Coudet. Mas mesmo com o belo trabalho que vem fazendo, sua permanência no Colorado não é certa. Mas por que Eduardo Coudet pode deixar o Internacional?

O principal ponto para a insatisfação de Coudet gira em torno de reforços. Quando aceitou a proposta do Inter, ainda no final de 2019, o treinador ouviu que que teria um time estrelado nas mãos, para poder bater de frente com o Flamengo.

Porém, as grandes contratações não vieram, por conta de dificuldades financeiras agravadas pela pandemia do novo coronavírus. Ainda em agosto, o argentino chegou a dizer que aceitou a transferência ao Brasil para comandar um super Inter, mas que sabia da situação financeira do clube.

“Não podemos pedir coisas que não se podem fazer. Eu tomei uma decisão quando me disseram isso. Dirigiria um super Inter. Depois aconteceram um monte de coisas, onde não se chegou economicamente. O discurso mudou no clube. Temos que ter inteligência para buscar jogadores, temos que ter imaginação”, disse o argentino na época.

Mas isso não quer dizer que Coudet não queira mais jogadores. Após a vitória diante do Atlético-GO pela Copa do Brasil, na última terça-feira (3), o treinador disse publicamente que o time precisava de mais reforços “de hierarquia” para fortalecer a equipe. Após o ocorrido, o executivo Rodrigo Caetano rebateu a declaração afirmando que o elenco do Inter é "extremamente qualificado" e pode brigar por todas as competições.

Segundo o GE, declarações deste tipo vêm causando um desconforto entre o técnico e a diretoria e, neste domingo, após o empate com o Coritiba, por 2 a 2, houve uma reunião entre as partes com cobrança por reforços. Ainda de acordo com o veículo, Coudet teria dito que espera novas contratações, ou então irá avaliar se realmente seguirá no Beira-Rio.

Além disso, a atual gestão do Inter está em fim de mandato, e novas eleições presidenciais estão marcadas para o final de novembro. Isso também dificulta o planejamento e a perspectiva por reforços para a próxima temporada.

Interesse do Celta e multa rescisória

Em meio a este cenário, o Celta de Vigo, da Espanha, surgiu como um possível interessado em Eduardo Cloudet. Após a demissão de Óscar García Junyent, o clube busca um novo treinador e teria o argentino como um dos favoritos.

Então, nesta segunda-feira (9), duas rádios espanholas da cidade de Vigo noticiaram um acerto do Celta com Eduardo Coudet.

Atualmente, a multa rescisória do argentino é de um ano inteiro de salários, referentes a 2021. Porém, a partir de dezembro, o valor cai para apenas três meses de vencimentos, o que poderia facilitar uma transferência.