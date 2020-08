Eduardo Sasha continua ou não no Santos?

A polêmica entre Santos e Eduardo Sasha continua. O atacante, que havia conseguido a rescisão judicial de seu contrato na sexta-feira, voltou a ser jogador do Peixe, também por decisão da justiça.

O juiz Carlos Ney Pereira Gurgel, da 6ª Vara do Trabalho de Santos, responsável pelo processo, publicou um despacho no início da noite deste sábado revogando sua decisão anterior. Após liberar o atacante do contrato com Santos, fotos do juíz com a camisa do Atlético-MG (um dos times interessados no jogador) circularam na internet. Por isso, ele afirmou ser suspeito para julgar o caso.

Com a revogação da decisão, Eduardo Sasha segue vinculado ao Santos.

O atacante de 28 anos entrou na justiça contra o Santos alegando falta de pagamento dos salários e dos direitos de imagem, além da falta de recolhimento do FGTS. Sasha também pede pagamento de verbas rescisórias e compensatórias, totalizando mais de R$ 15 milhões.

Agurdando um novo juiz para cuidar do caso e, consequentemente, uma nova decisão, o Santos depositou valores devidos em juízo para não perder o jogador de graça. Eduardo Sasha tem contrato com o Peixe até dezembro de 2022.

Outros processos contra o Santos foram feitos por jogadores do atual elenco. O goleiro Everson também quer a rescisão contratual, visando uma transferência para o Atlético-MG. Yuri Alberto, jovem atacante, também esteve perto de deixar o clube, mas o Peixe conseguiu manter o jogador após igualar uma oferta do Internacional.