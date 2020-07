Quatro treinadores portugueses são oferecidos ao Flamengo

Antes mesmo da oficialização da saída de Jorge Jesus para o Benfica, o Flamengo, segundo a Goal apurou, começou a receber indicações de treinadores estrangeiros, sendo quatro deles portugueses: Leonardo Jardim (foto), Marco Silva, Paulo Sousa e Carlos Carvalhal foram oferecidos.

Jardim (45 anos), que está livre no mercado desde que deixou o Monaco, onde acabou despedido (pela segunda vez) em dezembro do ano passado, é o que tem o currículo mais "atraente". Foi campeão francês em 2016/17, tendo batido o todo poderoso PSG. Antes, passou por Braga, Sporting e Olympiacos.

Também desempregado, Silva (43 anos), que para já pretende seguir no futebol europeu, foi o primeiro a ter nome colocado em pauta no Rubro-Negro. Começou a carreira no Estoril, trabalhou no Sporting e Olympiacos e ganhou mais visibilidade na Premier League - treinou Hull City, Watford e Everton.

Ex-jogador de Juventus, Inter de Milão e Borussia Dortmund, além da seleção portuguesa, Sousa (49 anos) está num processo de saída do Bordeaux, com quem tem contrato até junho de 2022. Há um problema interno entre o treinador e os dirigentes franceses. Curiosamente, é agenciado pelos mesmos representantes do espanhol Miguel Ángel Ramírez, do Independiente del Valle, que interessa ao clube carioca.

Com vínculo perto do fim no Rio Ave, Carvalhal (54 anos), por sua vez, é um "velho conhecido" no Brasil. Foi recentemente procurado pelo Red Bull Bragantino, que, na ocasião, havia perdido Antonio Carlos Zago para o futebol japonês. Acabou por permanecer no clube português, onde atualmente tem boas chances de garantir uma vaga na Liga Europa da próxima temporada. Tem passagens por Sporting, Besiktas, Sheffield Wednesday e Swansea City.

Ainda "surpreso" com a perda de Jorge Jesus, que fechou um contrato de três anos (com mais um de opção) com o Benfica, o Flamengo até o momento não avançou concretamente em qualquer negociação. Internamente, há o desejo por um estrangeiro - Marcelo Gallardo, do River Plate, agrada bastante.