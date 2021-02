Eintracht Frankfurt derrota o Bayern e soma cinco vitórias seguidas

O Bayern de Munique sofreu sua segunda derrota na Bundesliga 2020-21 ao visitar o Eintracht Frankfurt neste sábado pela 22ª rodada.

Os donos da casa não demoraram para abrir o placar e chegaram ao gol logo aos 12 minutos, quando Daichi Kamada balançou as redes adversárias.

O japonês da camisa 15 ainda deu a assustência para Amin Younes ampliar a vantagem aos 31 minutos. Os líderes reagiram no segundo tempo, mas conseguiram apenas descontar.

O gol do Bayern de Munique foi marcado pelo artilheiro Robert Lewandowski, que precisou apenas empurrar para dentro ao receber cruzamento de Leroy Sané.

Com isso, o goleador do Campeonato Alemão soma 26 gols nesta edição e tem oito de vantagem sobre o português André Silva, do próprio Eintracht, que foi desfalque neste sábado.

O resultado, foi a quinta vitória consecutiva do time de Frankfurt, que soma 42 pontos e ocupa a quarta posição na Bundesliga. O Bayer de Munique segue liderando, acumula 49 pontos e vê o Red Bull Leipzig em segundo lugar, com um jogo a menos e 44 pontos.