Eintracht vence e já sonha com vaga na Champions

O Eintracht Frankfurt em que o sérvio Luka Jovic está emprestado do Real Madrid venceu o Hoffenheim (1-3) para se consolidar na quarta posição da Bundesliga que dá acesso à Liga dos Campeões.

A equipe do austríaco Adi Hutter, que só deu protagonismo a Jovic no último quarto de hora, com a vitória praticamente consolidada, ampliou sua sequência de bons resultados no PreZero Arena.

O Eintracht saiu à frente aos 15 minutos com um gol do sérvio Filip Kostic após passe de Amin Younes, mas no início do segundo tempo a equipe de Sebastian Hoeness empatou graças a um gol do togolês Ihlas Babou.

O Eintracht acelerou o ritmo com uma hora de jogo e sentenciou a partida. Dois gols em três minutos, marcados pelo francês Ebite Evan N'Dicka aos 62' e pelo português André Silva aos 64', alargaram a vantagem do visitante.

Dez minutos depois, Jovic entrou em campo, substituindo o japonês Makoto Hasebe. E não balançou a rede.

O Eintracht se consolida quarto lugar a dois pontos atrás do terceiro, Wolfsburg, e com um de vantagem em relação ao Bayer Leverkusen, quinto colocado.