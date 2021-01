'El Chiringuito': Ramos recusa Real Madrid e aponta ao PSG com Messi

O 'caso Ramos' vive um novo capítulo. O sevilhano, um dos grandes jogadores que encerrou o contrato neste verão, se encontrou com Florentino Pérez na última quarta-feira e as coisas não correram muito bem.

Foi o que Josep Pedrerol deixou escapar no programa 'El Chiringuito de Jugones'. O apresentador relatou o encontro duas horas antes do jogo contra o Elche, no quarto de hotel do jogador.

Houve um confronto direto em que o zagueiro deixou claro para o presidente merengue o que ele pensa sobre a oferta de renovação: "A proposta que você me fez, não vou aceitar", teria dito o capitão.

Mas as coisas foram mais longe de acordo com Pedrerol. O jornalista disse que Ramos disse a Florentino que iria ouvir ofertas, com uma alusão clara ao Paris Saint-Germain: "Eles (PSG) me disseram que vão fazer uma grande equipe comigo e com Messi", foram suas palavras.

O apresentador explicou a posição do Real Madrid em relação ao 'caso Ramos': não pode oferecer mais do que os 12 milhões que ganha atualmente por conta da crise do coronavírus.

Por fim, Juanfe Sanz pôs lenha na fogueira e revelou o que o jogador teria dito ao presidente: "Me sinto abandonado. Acho que você, assim como José Ángel Sánchez, quer que eu vá embora".