'El Larguero': Rodrygo, desfalque por um mês

O Real Madrid manteve a sua prodigiosa sequência de vitórias (cinco na LaLiga e seis entre todas as competições) depois de vencer o Granada com algum sufoco (2-0).

Apesar de somar os três pontos, a felicidade para a equipe de Zidane não foi plena. Isso porque Rodrygo, titular do técnico francês, caiu lesionado após meia hora de jogo.

O brasileiro, que estava participando ativamente, se lesionou em uma disputa com Foulquier e teve que deixar o campo em uma maca. Ele não conseguiu nem se levantar e colocar as mãos no rosto.

A 'COPE' informou que vai examiná-lo na sexta-feira, mas o portal 'El Larguero' anunciou nesta quarta-feira o que o ex-Santos apresenta.

Javier Herráez relatou que Rodrygo sofre uma grande ruptura muscular na parte posterior da coxa direita, com um tempo de baixa estimado em quase um mês.