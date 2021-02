'El Mundo': Barça pagará 39 milhões a Messi mesmo se ele sair

O jornal 'El Mundo' revelou mais detalhes do contrato de Leo Messi. Depois de publicar que o valor do argentino é de 555 milhões de euros em sua última renovação, em 2017, ele agora falou de suas cláusulas de fidelidade.

O referido jornal voltou a publicar na primeira página, como aconteceu neste domingo, partes privadas da relação contratual entre Leo Messi e o Barcelona.

Desta forma, e sempre de acordo com 'El Mundo', o clube 'culé' terá que pagar ao craque argentino 39 milhões de euros em julho, independentemente da decisão sobre seu futuro.

Esta é a cláusula de fidelidade que as duas partes assinaram para que Messi ficasse. A 'ESPN' já revelou em dezembro passado que era um total de 100 milhões de euros, e agora mais detalhes sobre o mesmo foram revelados.

“O segundo prazo dessa cláusula vence duas semanas após o término do atual contrato, em 30 de junho”, disse a fonte citada sobre a condição do contrato.

Messi já deixou claro que não falará sobre seu futuro até o final da temporada. Com essa cláusula, ele pode atrasar sua possível contratação por outra equipe até que a data estipulada seja cumprida.

O adiantamento "será pago independentemente de continuar ou não a prestar os seus serviços ao Barcelona na data mencionada", acrescentou 'El Mundo' sobre a cláusula de fidelidade.

As informações veiculadas pela mídia espanhola causaram um terremoto no mundo do futebol. A isso se acrescenta que Messi e o próprio Barcelona informaram que vão processar o jornal.