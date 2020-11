'El Mundo': o Barça cobra dez milhões de euros de Neymar

Parece não existir a possibilidade do Barcelona e Neymar separarem os seus caminhos. Desde que saiu do clube catalão por 222 milhões, o brasileiro sempre esteve na boca de todos por um possível retorno.

Mas não só por isso, o '10' do PSG também é o protagonista de alguns problemas com Ministério da Fazenda da Espanha e o conjunto azulgrana. A última denúncia aconteceu no passado mês de fevereiro, quando o jogador processou a entidade por 6,5 milhões.

Nove meses depois, há uma nova tensão entre as partes. Dessa vez, a instituição catalã cobra do jogador cerca de 10,2 milhões de euros, um valor que, segundo o jornal "El Mundo", teria sido pago a mais.

A citada fonte aponta que após uma inspeção do Ministério da Fazenda espanhol o clube teria calculado mal o valor e pagado mais do que deveria a Ney.

O jornal aponta que organismo orientou o clube a regularizar a situação antes que os dez milhões sejam considerados como uma doação da entidade ao brasileiro.