Elche, um rival muito especial para Griezmann

O Barcelona enfrentará o Elche neste domingo, 24 de janeiro, no Martínez Valero (confira as prováveis escalações aqui). Um duelo que os pupilos de Ronald Koeman se vêem obrigados a vencer e que, aliás, traz grandes lembranças a uma das estrelas 'culés' que estão em ponto de mira.

Acontece que o time de Elche sempre terá um lugar especial no coração de Antoine Griezmann, já que o de Macon, durante sua passagem pela Real Sociedad, marcou seu primeiro hat-trick da carreira.

Foi em uma partida disputada durante a temporada 2013/14, seu último ano pelo time de San Sebastian. A partida terminou com um volumoso 4-0 e o 'Pequeno Príncipe' marcou três dos gols naquele dia.

No total, Griezmann acumula em sua conta pessoal cinco gols em quatro duelos contra o Elche, já que também perfurou a rede do Elche com a camisa do Atlético de Madrid ao fazer um doblete na temporada 2014/15.

Agora, o internacional francês vai procurar manter tal relação com este rival de forma a melhorar o seu rendimento nesta temporada, onde marcou nove gols em 25 jogos.