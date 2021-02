Ele apostou na derrota do Tottenham, ganhou... e zombou de Mourinho!

José Mourinho sofreu a pior das piadas após a derrota do Tottenham Hotspur contra o Brighton em casa. Um torcedor de seu ex-time Manchester United apostou nisso e ganhou 5.000 libras, cerca de 5.600 euros, e usou contra ele.

O torcedor investiu o dinheiro na publicação de um anúncio em página inteira em uma revista oficial local dos 'spurs' para mandar uma mensagem para o técnico. Nele, ele deixa entender que o clube não vai ganhar nenhum título nesta temporada e agradece por ter perdido fora de casa.

"Caro José, este anúncio foi pago com as 5.000 libras que ganhei com a derrota do Tottenham para o Brighton. Aqui está um troféu muito especial (talvez o único que você ganhará nesta temporada) para agradecer a você. Sahil, Nova Delhi, Índia", diz o comunicado.

O texto é acompanhado por um troféu do jogo 'Fantasty Five' da Premier League. Consiste em contratar jogadores da liga para, de acordo com o seu rendimento na vida real, obter pontos. No final das contas, o torcedor disse a Mou que ele só ganharia algo virtualmente este ano.