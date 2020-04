Ele brilhou no Sevilla e agora é sondado pelo Real, Atlético, City, Liverpool...

Ben Yedder causou sensação no Sevilla na última temporada, mas de surpresa acabou deixando a LaLiga para ir ao Mônaco, depois de ter conquistado os melhores números de toda a sua carreira esportiva.

Ele alcançou 54 jogos disputados, 30 gols e onze assistências, tornando-o um dos melhores jogadores do time Nervión. No clube do Principado, ele também não se desviou.

Mas seu futuro pode mudar apesar de ter um contrato com o Mônaco até 2024, já que o clube francês pode negociar sua partida para obter um bom pico de dinheiro após a crise.

Conforme relatado por 'L'Équipe', há uma boa lista de grandes clubes do continente que acompanham de perto o atacante francês, como Real Madrid, Atlético, Valencia, City, United, Liverpool, Tottenham e Arsenal.

Já no verão e no inverno anteriores, era o Barcelona quem queria obter seus serviços. "Para começar, são coisas que poderiam ter acontecido muito antes. No verão passado, por exemplo. Eles coletaram informações sobre mim várias vezes. Neste inverno, isso poderia ter sido feito. Não aconteceu, simples assim", disse o atacante alguns dias atrás em 'Onze Mondial'.

Obviamente, para poder começar a negociar com Ben Yedder, deve haver uma oferta igual ou superior a 45 milhões de euros. Seu valor de mercado, de acordo com os números do 'ProFootballDB', é 43,4 milhões, então o Mônaco não o deixará ir tão facilmente.

Neste curso, Ben Yedder e Mbappé são os artilheiros da Ligue 1 até o intervalo do COVID-19.