A saída de Leo Messi do Barcelona deixou o mundo do futebol de cabeça para baixo. Até seus familiares reconhecem que não esperavam a saída do argentino do clube da sua vida.

Seu primo Maxi Biancucchi falou a 'Radio Continental' sobre uma possível ida do craque ao Manchester City.

“Não creio que a sua opção será visando apenas os amigos que tem no futebol. Ele era feliz no Barcelona, hoje em dia não é mais. Ele precisa buscar um time que o faça ter animo de jogar”, disse Biancucchi.

“De todas as equipes que foram especuladas, acredito que o Manchester City é o time ideal e que encaixa com o seu estilo de jogo”, completou.