Ele foi dado como morto... mas acabou testemunhando contra sua ex-esposa!

Um ex-jogador das divisões inferiores do Schalke 04, Hiannick Kamba, dado por morto há quatro anos, está vivo e foi chamado para testemunhar em uma farsa contra sua ex-esposa.

Kamba jogou nas categorias inferiores ao lado do goleiro internacional Manuel Neuer, atualmente jogador do Bayern de Munique, e foi considerado um lateral bastante promissor, mas no início de 2016, surgiram notícias de que ele havia morrido em um acidente de carro no Congo, que acabou resultando falso. Na época, seu clube, o Vfb Huls, até lamentou por ele e até emitiu uma certidão de óbito.

Por trás do caso, parece haver uma farsa orquestrada pela ex-mulher de Kamba para receber o seguro de vida. "A indiciada é acusada de crime de fraude, mas ela nega. O processo está em andamento", disse a promotora Anette Milk ao jornal 'Bild'.

"Disse que em janeiro de 2016, em uma viagem ao Congo, havia sido abandonado por quem o acompanhava sem dinheiro, sem documentos e sem telefone no meio da noite", explicou o promotor.

Após longas investigações, Kamba, que em 2018 apareceu diante da embaixada alemã em Kinshasa para dizer que as notícias de sua morte eram falsas, conseguiu voltar à Alemanha para morar novamente perto de Gelsenkirchen (oeste da Alemanha). A promotoria não questionou a versão de Kamba e, portanto, foi chamado para depor como testemunha no processo.