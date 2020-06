Ele jogou com Maradona no Napoli, ficaram amigos... e agora vive na rua!

Pietro Puzone, 57 anos, deixou de dividir vestiário com Maradona em Napoli e passou a viver na rua. Isso foi confirmado pelo portal 'La Gazzetta dello Sport'.

Puzone não teve minutos naquela time, já que era o quarto atacante. Mas ele teve a oportunidade de se deliciar todos os dias com a qualidade de Maradona, Ferrara, Carnevale e Giordano, entre outros.

Aparentemente, o ex-jogador de futebol pode ser visto na cidade de Acerra, a 14 quilômetros de Napoli, onde dorme ao ar livre depois de uma série de vícios que enterraram uma carreira que terminou em 1997 no Boys Calvanese depois de passar por Cavese, Akragas, Catania e Spezia.

Segundo o 'Le Figaro', Puzone e Maradona se conectaram desde o início e mantiveram uma boa relação que era aproveitada na noite napolitana.

"Lidamos com ele em maio, na emergência do COVID-19, e as conversas anteriores que ele teve com o serviço de toxicodependência não funcionaram. Se seus ex-colegas o fizeram se sentir importante, poderia ser um bom estímulo", garantiu sobre sua situação Raffaele Lettieri, prefeito de Acerra.